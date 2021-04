Belen alle Maldive con Antonino: il nido d’amore è lo stesso in cui era stata coi suoi ex (Di mercoledì 14 aprile 2021) Belen Rodriguez è volata in un lussuoso resort alle Maldive in compagnia della sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese. A ridosso delle feste pasquali e del compleanno del figlio Santiago (il 9 aprile), Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno deciso di concedersi del tempo tutto per loro in un lussuoso resort alle Maldive. La coppia, più felice ed unita che mai, molto presto avrà una bambina (che hanno deciso di chiamare Luna Marie). Sui social in tanti non hanno potuto fare a meno di notare che Belen si era già concessa delle fughe d’amore alle Maldive anche in compagnia dei suoi ex (con Stefano De Martino nel 2019 e precedentemente con Andrea Iannone e Fabrizio ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 14 aprile 2021)Rodriguez è volata in un lussuoso resortin compagnia della sua nuova fiamma,Spinalbese. A ridosso delle feste pasquali e del compleanno del figlio Santiago (il 9 aprile),Rodriguez eSpinalbese hanno deciso di concedersi del tempo tutto per loro in un lussuoso resort. La coppia, più felice ed unita che mai, molto presto avrà una bambina (che hanno deciso di chiamare Luna Marie). Sui social in tanti non hanno potuto fare a meno di notare chesi era già concessa delle fugheanche in compagnia deiex (con Stefano De Martino nel 2019 e precedentemente con Andrea Iannone e Fabrizio ...

