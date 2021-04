Arisa | un misterioso messaggio su Instagram

(Di mercoledì 14 aprile 2021)è una dei coach di Amici di Maria De Filippi e, mai come in questi mesi, sta continuamente stupendo i suoi fan con la sua personalità più libera che mai. In queste ore ha pubblicato un post sumolto criptico che parla di un qualcosa di indecifrabile. Un invito a seguirla sabato prossimo. A che cosa si riferisce la cantante? Proviamo a scoprirlo insieme!risulta sempre più Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arisa misterioso

YouMovies

L'angelo è Valerio Scanu Dopo l'esibizione dicontinua la gara con l'Angelo e il Coniglio. Il ... Ilre della giungla si esibisce con 'Margherita' di Riccardo Cocciante guadagnando la ...Gigi D'Alessio il Vipdella nuova puntata di Canzone Segreta . il noto cantante è ospite per cantare in ... a partire dache ringrazia Gigi per la canzone che ha scritto per lei per ...Amici 20, Enula e Leo Gassman sono fidanzati? La cantante di Amici ha condiviso una Instagram Stories inequivocabile: ecco perché.Ecco di cosa si tratta. Arisa torna sui social con una storia Instagram davvero interessante e emozionante, vista anche la sua reazione di pochi minuti fa. La cantante ha ricevuto una bellissima ...