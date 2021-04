Applausi a ClioMakeUp e al suo post dedicato alla dilagante mania dei filtri

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ci piace molto iniziare la giornata imbattendoci in un post schietto come quello di Clio Zammatteo, per tutti, semplicemente Clio. La youtuber, blogger e imprenditrice beauty, classe 1982 e due bimbe piccole, ha voluto dire la sua su un tema di strettissima attualità: quello dei filtri Instagram. Imperanti, tanto che ormai sembra impossibile ipotizzare di pubblicare un selfie (o qualunque altra foto) senza prima averlo lungamente editata. I rischi di questa tendenza non vanno sottovalutati. Ecco cosa ne pensa Clio.