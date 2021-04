Aperture | la ricetta di Bassetti | «Coprifuoco alle 24 | green pass nei ristoranti e protocolli rigidi» – L’intervista

(Di mercoledì 14 aprile 2021) In questi giorni non si parla d’altro. Riaprire bar,, palestre, cinema e tutte quelle attività economiche chiuse da mesi causa Covid. Ristoratori, imprenditori, proprietari di strutture sportive sono stremati, alcuni sul piede di guerra (e le proteste di Roma ne sono una prova lampante): non ce la fanno più e chiedono al governo una data certa per le ri. Una necessità, insomma: ne è convinto Matteo, direttore della clinica di Malattie infettive al San Martino di Genova, che a Open spiega: «Dobbiamo riaprire gradualmente e in sicurezza. Serve coraggio, sono molti i Paesi che stanno riaprendo in queste settimane. Perché noi no? Ci dicano, poi, se bar ein questi mesi hanno inciso considerevolmente sui contagi. A me non pare. Anzi, la gente continua a vedersi in casa, nei ...

