Via libera dal governo al pubblico per gli Europei2021: Olimpico al 25% (Di martedì 13 aprile 2021) Via libera da parte dell’esecutivo alla presenza del pubblico agli europei. Il segnale è stato dato dal sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, con una lettera al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. Ovviamente gli stadi non potranno essere pieni. Ma nelle partite che si disputeranno in Italia, allo stadio Olimpico, potrà essere presente - come chiesto dall’Uefa - pubblico per una capienza di almeno il 25%. Sul tema è intervenuto il ministro Speranza: ?È chiaro che se i numeri saranno alti bisognerà trovare una modalità per gestirli in sicurezza ma l’orientamento del governo è favorevole. Il governo sta facendo tutto il possibile, pensiamo che gli Europei siano un evento importante e anche simbolico che può dare un messaggio di fiducia al nostro paese e il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) Viada parte dell’esecutivo alla presenza delagli europei. Il segnale è stato dato dal sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, con una lettera al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. Ovviamente gli stadi non potranno essere pieni. Ma nelle partite che si disputeranno in Italia, allo stadio, potrà essere presente - come chiesto dall’Uefa -per una capienza di almeno il 25%. Sul tema è intervenuto il ministro Speranza: ?È chiaro che se i numeri saranno alti bisognerà trovare una modalità per gestirli in sicurezza ma l’orientamento delè favorevole. Ilsta facendo tutto il possibile, pensiamo che gli Europei siano un evento importante e anche simbolico che può dare un messaggio di fiducia al nostro paese e il ...

