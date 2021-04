Uomini e Donne anticipazioni, Gemma divisa tra i due cavalieri: chi vincerà? (Di martedì 13 aprile 2021) La settimana di Uomini e Donne è partita con il botto, soprattutto con Gemma Galgani messa alle stratte dall’opinionista Gianni Sperti. Motivo? I nuovi cavalieri La nuova settimana a Uomini… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) La settimana diè partita con il botto, soprattutto conGalgani messa alle stratte dall’opinionista Gianni Sperti. Motivo? I nuoviLa nuova settimana a… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - poliziadistato : #10aprile 169° #anniversariopolizia Attività 2020 svolta da 97.918 donne e uomini #PoliziadiStato - 4.894.766 risp… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - irzetapia : RT @bacifinoaridere: Gli uomini che si ostinano a dare giudizi non richiesti sulle donne e il loro aspetto pensando che interessi davvero l… - StevenT_Who : Ci sarà uno 'schieramento' uomini e donne, ragion per cui gnocchi 1 e 2 son seduti dallo stesso lato. Poi metteteci… -