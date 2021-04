Uefa, tutti i calciatori degli Europei dovranno essere vaccinati in anticipo. E scoppia la polemica (Di martedì 13 aprile 2021) L’Uefa non vuole correre rischi. Il Covid-19 non molla la presa, e la paura che il calcio possa essere travolto dal virus è così tanta che per il prossimo Campionato d’Europa (posticipato di un anno proprio a causa della pandemia, avrebbe dovuto disputarsi la scorsa estate) le direttive vanno tutte in un’unica direzione, quella di assicurare all’evento il massimo dell’impermeabilità. Ottenere quindi, la famosa “bolla”, in questo caso almeno sulla copertura vaccinale dei partecipanti. Vaccini per tutti (e scoppia la polemica) Attraverso la propria commissione medica, infatti, l’Organo del calcio europeo ha già delineato alcune linee guida imprescindibili, tra queste ci sarebbe l’obbligo per le nazioni di vaccinare tutti i calciatori che verranno inseriti nelle rose ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 aprile 2021) L’non vuole correre rischi. Il Covid-19 non molla la presa, e la paura che il calcio possatravolto dal virus è così tanta che per il prossimo Campionato d’Europa (posticipato di un anno proprio a causa della pandemia, avrebbe dovuto disputarsi la scorsa estate) le direttive vanno tutte in un’unica direzione, quella di assicurare all’evento il massimo dell’impermeabilità. Ottenere quindi, la famosa “bolla”, in questo caso almeno sulla copertura vaccinale dei partecipanti. Vaccini per(ela) Attraverso la propria commissione medica, infatti, l’Organo del calcio europeo ha già delineato alcune linee guida imprescindibili, tra queste ci sarebbe l’obbligo per le nazioni di vaccinareche verranno inseriti nelle rose ...

