Torna l'inverno, pioggia e gelate in arrivo: che tempo farà? (Di martedì 13 aprile 2021) Stiamo vivendo un periodo caratterizzato da una spiccata instabilità sul nostro Paese. Aria polare sta invadendo molte nazioni europee generando depressioni che poi raggiungono anche l'Italia. Il clima è tutt'altro che mite e le piogge, di stampo più novembrino che primaverile continuano a bagnare molte regioni italiane, per non parlare delle nevicate che sfiorano il fondovalle sulle Alpi. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che nella giornata di martedì mentre le ultime precipitazioni interesseranno il Nordest dove la neve scenderà fino in valle sulle Dolomiti, il tempo tenderà a peggiorare diffusamente al Centro con precipitazioni soprattutto sulle regioni adriatiche, sugli Appennini (neve a 700-1200 metri) e zone limitrofe ad essi. Qualche temporale potrà spingersi anche in Campania e in Puglia. Nel contempo comincerà ad ...

