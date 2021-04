SIMEST entra nella controllata USA del gruppo GPI

Leggi su quifinanza

(Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) –CDP) èta con quota di minoranza qualificata nel capitale dellastatunitense delGPI di Trento, attivo nei sistemi informativi e servizi per la sanità. L’investimento complessivo è pari a 4,5 milioni di euro e contribuisce alla realizzazione del piano industriale delGPI 2020-2024. In particolare, l’apporto di capitale consentirà di finanziare le attività della neocostituita GPI USA Inc., che lo scorso luglio ha acquisito dall’americana Haemonetics Corp. gli asset relativi a soluzioni software per la gestione della donazione del sangue. “Siamo orgogliosi di poter supportare un’eccellenza come GPI, da 30 anni al lavoro per fornire soluzioni tecnologiche per l’healthcare – commenta Mauro Alfonso, AD di– ...