Shazam! Fury of the Gods: Lucy Liu nel cast (Di martedì 13 aprile 2021) L'attrice Lucy Liu entra a far parte del cast di Shazam! Fury of the Gods: interpreterà la perfida Kalypso. L'abbiamo vista nelle più disparate produzioni, dalla serie Ally McBeal, che ha lanciato la sua carriera, passando per Elementary (adattamento americano liberamente ispirato ai romanzi di Sir Arthur Conan Doyle) e Why Women Kill, fino ad arrivare ai grandi franchise come Charlie's Angeles e il suo sequel Charlie's Angela: Full Throttle, e Kill Bill di Quentin Tarantino. L'attrice ha anche partecipato al musical vincitore dell'Oscar Chicago, prestato la voce a Viper nel film animato della DreamWorks Kung Fu Panda ed è apparsa nella comedy romantica di Netflix intitolata Set It Up. È di oggi la notizia che Lucy Liu è entrata a far padre del cast del secondo ...

