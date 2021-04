Serie B | la doppietta di Mancuso non basta all’Empoli | 2-2 con la Cremonese

(Di martedì 13 aprile 2021) Allo Stadio Giovanni Zini si affrontavanoed Empoli per il recupero della 31a giornata diB, gara rinviata per il cluster di Covid-19 che ha colpito i toscani. Empoli due volte avanti con ladi, ma due volte raggiunto: prima Terranova su rigore e poi Ciofani al 79? per fissare il punteggio sul 2-2. In attesa della sentenza sulla gara col Chievo, la squadra di Dionisi è al comando a 63 punti, a più 5 dal Lecce. Lasale a 43 con questo pareggio, restando in undicesima piazza. Foto: Twitter Lega B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : La Cremonese frena la corsa dell'Empoli: Terranova e Ciofani riprendono Mancuso: La Cremonese frena la corsa dell'E… - Gazzetta_it : La #Cremonese frena la corsa dell'#Empoli: 2-2, Terranova e Ciofani riprendono Mancuso #SerieB #CREEMP - sportli26181512 : Serie B, Cremonese-Empoli 2-2. A Dionisi non basta Mancuso: Nonostante la doppietta dell'attaccante la capolista no… - GdiGardy : Parlando di cose serie: i romanzi finalisti al premio Hugo 2021. Pronostico una doppietta di Piranesi allo Hugo/N… - tabellamercatob : Recupero 12^ ritorno #SerieB Finale #CremoneseEmpoli 2-2 Terranova, Ciofani e doppietta di Mancuso. Espulso Castag… -

Una lieve frenata, ma niente di grave: l'Empoli pareggia con la Cremonese per 2 - 2, sale a 63 punti e continua nella suairreale di 26 risultati utili consecutivi. È stata una buona gara, quella dei toscani, che avrebbero meritato di vincere e hanno subito gol solo in due delle poche offensive dei lombardi. Come ...CREMONA - L' Empoli va due volte avanti nel punteggio, ma la Cremonese trova in entrambe le occasioni il pari: allo Zini termina 2 - 2. I toscani vanno a segno con ladi Mancuso : Terranova su rigore e poi Ciofani riprendono la capolista. Con il pari di oggi, l'Empoli si porta a quota 63, +5 dalla seconda Lecce e +6 dalla terza Salernitana . La Cremonese ...Il Milan punta allo scambio per arrivare a Vlahovic della Fiorentina in sede di calciomercato: superate Juventus e Roma ...CREMONA - Non basta la doppietta di Mancuso all'Empoli per avere ragione della Cremonese: i grigiorossi riportano in entrambe le occasioni il risultato in parità, dapprima col rigore di Terranova, poi ...