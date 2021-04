Retroscena TPI – Rai, slitta il Cda per l’approvazione del Bilancio. Ma è pronto da due settimane (Di martedì 13 aprile 2021) La notizia era nell’aria già da qualche giorno, almeno dalla fine della scorsa settimana: è slittato il Consiglio di amministrazione della Rai al 23 aprile. Il Cda era stato convocato inizialmente per domani – mercoledì, 14 aprile – ma in seguito è stato rinviato. I consiglieri si aspettavano infatti l’invio dell’ordine del giorno che doveva prevedere la discussione dell’approvazione del Bilancio consuntivo 2020. Fonti interne al CdA rivelano che questo rinvio è dovuto a “sopravvenuti impegni istituzionali”. Insomma, si fa più incerta la data di approvazione del Bilancio, l’ultimo atto formale dell’attuale dirigenza prima del rinnovo. C’è chi sostiene che si voglia soltanto prendere tempo per sperare di restare un mese in più in sella. A conferma di ciò ecco cosa dice a TPI il deputato Michele Anzaldi, membro della ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021) La notizia era nell’aria già da qualche giorno, almeno dalla fine della scorsa settimana: èto il Consiglio di amministrazione della Rai al 23 aprile. Il Cda era stato convocato inizialmente per domani – mercoledì, 14 aprile – ma in seguito è stato rinviato. I consiglieri si aspettavano infatti l’invio dell’ordine del giorno che doveva prevedere la discussione deldelconsuntivo 2020. Fonti interne al CdA rivelano che questo rinvio è dovuto a “sopravvenuti impegni istituzionali”. Insomma, si fa più incerta la data di approvazione del, l’ultimo atto formale dell’attuale dirigenza prima del rinnovo. C’è chi sostiene che si voglia soltanto prendere tempo per sperare di restare un mese in più in sella. A conferma di ciò ecco cosa dice a TPI il deputato Michele Anzaldi, membro della ...

Advertising

zazoomblog : Retroscena TPI: Mattarella non interverrà nel caso Copasir Meloni valuta il ricorso alla Consulta - #Retroscena… - zazoomblog : Retroscena TPI: anche in Rai arriva il “modello Draghi” - #Retroscena #anche #arriva #“modello - brichiel : RT @francesco6684: Retroscena TPI – Nel M5S si pensa a Toninelli come candidato presidente della Lombardia - _DorianGray_ : Al peggio non c'è mai fine - francesco6684 : Retroscena TPI – Nel M5S si pensa a Toninelli come candidato presidente della Lombardia -