Regno Unito, mamma di 5 figli trovata morta in un lago nel parco: è stata assassinata (Di martedì 13 aprile 2021) Regno Unito, mamma di 5 figli trovata morta in un lago nel parco. Egle Vengaliene è stata trovata venerdì scorso morta nelle acque del Brandon Country Park nel Suffolk. Madre di cinque figli, originaria della Lituania, aveva 35 anni e da sette viveva in Regno Unito. La polizia ha già fermato un uomo per omicidio.

