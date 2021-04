Real Madrid, tegola per Zidane: perde un big causa Covid (Di martedì 13 aprile 2021) Ufficiale, un giocatore del Real Madrid è risultato positivo al Covid. Grossa tegola per Zidane in vista della gara di Champions League contro il Liverpool. Il coronavirus non risparmia nessuno. In Spagna, ad esempio, l’incidenza dei contagi registrata negli ultimi 14 giorni è di 199 casi positivi ogni 100.000 abitanti. Secondo i dati del Ministero L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Ufficiale, un giocatore delè risultato positivo al. Grossaperin vista della gara di Champions League contro il Liverpool. Il coronavirus non risparmia nessuno. In Spagna, ad esempio, l’incidenza dei contagi registrata negli ultimi 14 giorni è di 199 casi positivi ogni 100.000 abitanti. Secondo i dati del Ministero L'articolo proviene da Inews.it.

