Raggi | mi hanno offerto di tutto per invitarmi a passo indietro

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma – “Contano i programmi, non le alleanze. Siamo aperti a tutti ma alle nostre regole. In questi mesi non sono mai intervenuta su retroscena o scenari in merito alle prossime elezioni di Roma. Effettivamente mi e’ stato proposto dipera fare une, allo stesso tempo, non sono mancate pressioni per lasciare spazio alla politica. La questione e’ che per me la politica e’ altro: sono i programmi e non gli accordi di palazzo”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, su Facebook.

Advertising

mariateresacip : @PalliCaponera @eadaimon Ti hanno risposto degli esperti, vedo. Le 'palline cinesi' credo di averle viste 40 anni f… - Etruria72 : RT @ersiormando: @pieroomega2 @virginiaraggi Si si,questa è un 'altra cosa che rientra nell'ordinaria amministrazione,come sostengono alcu… - Giuggio72684862 : RT @ersiormando: @pieroomega2 @virginiaraggi Si si,questa è un 'altra cosa che rientra nell'ordinaria amministrazione,come sostengono alcu… - pieroomega2 : RT @ersiormando: @pieroomega2 @virginiaraggi Si si,questa è un 'altra cosa che rientra nell'ordinaria amministrazione,come sostengono alcu… - fmonaldi65 : @paglialunga00 I Romani hanno preferito votare Raggi per protesta perché quando hanno votato Marino, quello bravo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi hanno

Nel 1983, un bombardamento dicosmici ha sviluppato, in alcuni soggetti predisposti, lo ... Purtroppo, però, i soggetti beneficiati da questo upgrade sono persone cheanche un'altra ...... un regime alimentare sano ed equilibrato dovrebbe garantircele tutte quante, perché tutteun ... semplicemente esponendoci aisolari . Questo non significa passare ore ad arrostire, a ...Come si misura la competenza in politica? Rispondere a questa domanda non è per nulla semplice. Il titolo di studio, e persino l’esperienza professionale, spesso non sono sufficienti a rendere un poli ...La sindaca di Roma: «Mi è stato proposto di tutto per invitarmi a fare un passo indietro e, allo stesso tempo, non sono mancate pressioni per lasciare spazio alla "politica"» ...