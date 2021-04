Presi due ladri di scooter a Napoli, incastrati dai video (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono state le immagini del sistemi di videosorveglianza a incastrare un 47enne e un 21enne che il 29 settembre 2020 hanno messo a segno il furto di uno scooter nel quartiere Vomero di Napoli, malgrado avessero entrambi l’obbligo di rimanere nel comune di Pozzuoli (Napoli). A notificare le misure cautelari emesse dal gip di Napoli sono stati i carabinieri del Vomero le cui indagini sono avvenute sotto il coordinamento della Procura di Napoli. Dagli accertamenti è anche emerso che uno dei due ladri di scooter è percettore di reddito di cittadinanza, misura di sostegno per la quale è stata inoltrata richiesta di revoca. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono state le immagini del sistemi disorveglianza a incastrare un 47enne e un 21enne che il 29 settembre 2020 hanno messo a segno il furto di unonel quartiere Vomero di, malgrado avessero entrambi l’obbligo di rimanere nel comune di Pozzuoli (). A notificare le misure cautelari emesse dal gip disono stati i carabinieri del Vomero le cui indagini sono avvenute sotto il coordinamento della Procura di. Dagli accertamenti è anche emerso che uno dei duediè percettore di reddito di cittadinanza, misura di sostegno per la quale è stata inoltrata richiesta di revoca. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

SkyTG24 : Napoli, presi due ladri di scooter: incastrati dai video - anteprima24 : ** Presi due ladri di scooter a #Napoli, incastrati dai video ** - valeriamorea : @esterviola Questo è un enorme frainteso. Di solito chi parla d’amore privilegiando il nudo fatto non è perché ha u… - gazzettamantova : Sorpresi a rubare all'Ovs Favorita di Mantova, buttano a terra il commesso Due ragazzi di 19 e 20 anni presi dalla… - eErgaOmnes : RT @fedesettetre: questi non vanno messi in galera. questi vanno presi a paccheri in faccia in pubblica piazza, paccheri a due a due finché… -