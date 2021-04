MotoGP, Franco Morbidelli: “A Portimao sono stato veloce nel 2020, spero di ripetermi” (Di martedì 13 aprile 2021) Nel prossimo weekend (16-18 aprile) il Mondiale 2021 di MotoGP tornerà in scena per il terzo round, dopo che le prime due tappe iridate sul tracciato di Losail (Qatar) sono andate in archivio. A sorpresa, al comando della graduatoria troviamo il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) con 40 punti (due secondi posti nelle prime due prove) a precedere il connazionale della Yamaha Fabio Quartararo (36 punti), vittorioso nella ultima corsa qatariana. Difficoltà di non poco conto, invece, per Franco Morbidelli e il Team Petronas, tenuto conto dei piazzamenti del “Morbido”: 18° e 12° nelle prime due uscite. Qualcosa da cambiare, per usare un eufemismo, c’è in vista del fine settimana a Portimao, in Portogallo. In più, ad aumentare il coefficiente di difficoltà, ci sarà il ritorno in sella alla Honda dello ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Nel prossimo weekend (16-18 aprile) il Mondiale 2021 ditornerà in scena per il terzo round, dopo che le prime due tappe iridate sul tracciato di Losail (Qatar)andate in archivio. A sorpresa, al comando della graduatoria troviamo il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) con 40 punti (due secondi posti nelle prime due prove) a precedere il connazionale della Yamaha Fabio Quartararo (36 punti), vittorioso nella ultima corsa qatariana. Difficoltà di non poco conto, invece, pere il Team Petronas, tenuto conto dei piazzamenti del “Morbido”: 18° e 12° nelle prime due uscite. Qualcosa da cambiare, per usare un eufemismo, c’è in vista del fine settimana a, in Portogallo. In più, ad aumentare il coefficiente di difficoltà, ci sarà il ritorno in sella alla Honda dello ...

