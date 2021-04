Metro B, Atac: lavori a fermata Castro Pretorio conclusi entro giugno (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – entro la fine di giugno saranno conclusi i lavori alla stazione della Metro B Castro Pretorio, iniziati l’autunno scorso allo scopo di sostituire gli impianti di traslazione giunti a fine vita tecnica, dopo 30 anni di utilizzo. L’apertura della stazione avverra’ a valle dei collaudi che dovranno essere svolti, una volta chiuso il cantiere, dagli enti ministeriali. Lo scrive in una nota Atac. I mesi trascorsi dall’inizio dei lavori sono serviti non soltanto a rimuovere i vecchi impianti e a consentire la costruzione e l’installazione di quelli nuovi, ma anche a svolgere importanti opere civili che consegneranno ai clienti una stazione adeguata alle normative, quindi piu’ sicura e maggiormente fruibile. In particolare, sono stati ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021) Roma –la fine disarannoalla stazione della, iniziati l’autunno scorso allo scopo di sostituire gli impianti di traslazione giunti a fine vita tecnica, dopo 30 anni di utilizzo. L’apertura della stazione avverra’ a valle dei collaudi che dovranno essere svolti, una volta chiuso il cantiere, dagli enti ministeriali. Lo scrive in una nota. I mesi trascorsi dall’inizio deisono serviti non soltanto a rimuovere i vecchi impianti e a consentire la costruzione e l’installazione di quelli nuovi, ma anche a svolgere importanti opere civili che consegneranno ai clienti una stazione adeguata alle normative, quindi piu’ sicura e maggiormente fruibile. In particolare, sono stati ...

