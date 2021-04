Mercato Inter, i giovani Morutan e Thiago Almada sulla lista dei nerazzurri (Di martedì 13 aprile 2021) Inizia ad accendersi il Mercato dell’Inter, occhi puntati sui giovani. In attesa di conoscere il budget messo a disposizione dalla società, Ausilio e Marotta preparano la lista dei possibili colpi per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Morutan e Thiago Almada i nomi più caldi per il Mercato dell’Inter Il primo arriva dalla Romania, centrocampista del FCSB Bucarest. Morutan ha già collezionato 25 presenze in stagione, realizzando 6 gol e fornendo 12 assist. Un prospetto Interessante che ha attirato su di se gli occhi di Bayer Leverkusen e Hoffenheim. Nonostante la giovane età il classe ’99 è attualmente valutato 20 milioni di euro. Quello di Thiago Almada è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Inizia ad accendersi ildell’, occhi puntati sui. In attesa di conoscere il budget messo a disposizione dalla società, Ausilio e Marotta preparano ladei possibili colpi per rinforzare la rosa di Antonio Conte.i nomi più caldi per ildell’Il primo arriva dalla Romania, centrocampista del FCSB Bucarest.ha già collezionato 25 presenze in stagione, realizzando 6 gol e fornendo 12 assist. Un prospettoessante che ha attirato su di se gli occhi di Bayer Leverkusen e Hoffenheim. Nonostante la giovane età il classe ’99 è attualmente valutato 20 milioni di euro. Quello diè ...

