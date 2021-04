LIVE Sinner-Ramos Vinolas 6-3 6-4 in DIRETTA: con Djokovic può giocarsela! Il nuovo ranking ATP (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIK Sinner NEL ranking ATP? L’AZZURRO E’ TOP20! PERCHE’ JANNIK Sinner NON PARTE BATTUTO CON NOVAK Djokovic LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Sinner QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK Sinner COL 2° TURNO A MONTECARLO? LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FUCSOVICS E chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE con un felice aggiornamento dal campo 9 perché Marco Cecchinato segue subito a ruota Sinner, battendo Koepfer 6-4 6-3 e andando al secondo turno, così come Fabio Fognini con il 6-2 7-5 su Miomir Kecmanovic. Un saluto a tutti i lettori di ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIKNELATP? L’AZZURRO E’ TOP20! PERCHE’ JANNIKNON PARTE BATTUTO CON NOVAKLA CRONACA DELLA VITTORIA DIQUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIKCOL 2° TURNO A MONTECARLO? LADI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA LADI SONEGO-FUCSOVICS E chiudiamo qui la nostracon un felice aggiornamento dal campo 9 perché Marco Cecchinato segue subito a ruota, battendo Koepfer 6-4 6-3 e andando al secondo turno, così come Fabio Fognini con il 6-2 7-5 su Miomir Kecmanovic. Un saluto a tutti i lettori di ...

