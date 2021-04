La Spezia, militare egiziano indagato per stupro fugge in patria ed evita l'arresto (Di martedì 13 aprile 2021) commenta Un militare egiziano è accusato di stupro dopo che una ragazza di La Spezia lo ha denunciato. La procura ha ordinato il suo arresto ma quando la polizia si è presentata nell'albergo dove l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 aprile 2021) commenta Unè accusato didopo che una ragazza di Lalo ha denunciato. La procura ha ordinato il suoma quando la polizia si è presentata nell'albergo dove l'...

