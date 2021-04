La palpatina | poi il colpo in faccia alla barista | un corso contro la violenza per espiare la pena di un anno

(Di martedì 13 aprile 2021) ANCONA - In predasbornia , aveva aggredito ladel locale in cui aveva passato la serata: in un primo momento le aveva rivolto espliciti inviti sessuali, poi era scattata lasul ...

ANCONA - In preda alla sbornia, aveva aggredito la barista del locale in cui aveva passato la serata: in un primo momento le aveva rivolto espliciti inviti sessuali, poi era scattata la palpatina sul seno della donna e, infine, l'aveva colpita al volto.

[WWW.DIRITTOETUTELAFOIS.COM] Il fenomeno si chiama Catcalling ed è frutto della società patriarcale e maschilista in cui ancora viviamo. Le statistiche sono impietose. L'avvocato Fulvia Fois invoca un ...