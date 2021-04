Isola 15, in ripresa gli ascolti dell’ottava puntata: ecco quanto ha totalizzato (Di martedì 13 aprile 2021) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di questa edizione de L’Isola dei famosi 15 condotta da Ilary Blasi. Una puntata in cui non sono mancati scontri e sorprese e che ha visto uscire definitivamente dal gioco Drusilla Gucci e consacrare come leader Brando Giorgi. Come sempre in studio a commentare le avventure dei naufraghi c’erano loro, i tre opinionisti: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Ospite in studio, oltre come sempre ad amici e parenti dei naufraghi, l’ex concorrente Akash Kumar. Ma veniamo agli ascolti della puntata. Come sarà andata ieri sera? ecco i dati dell’auditel riferiti a lunedì 12 aprile. Il programma ha registrato 3.439.000 telespettatori con uno share del 19,9%. Il reality ambientato in Honduras continua quindi ad essere apprezzato dal ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 13 aprile 2021) Ieri sera è andata in onda una nuovadi questa edizione de L’dei famosi 15 condotta da Ilary Blasi. Unain cui non sono mancati scontri e sorprese e che ha visto uscire definitivamente dal gioco Drusilla Gucci e consacrare come leader Brando Giorgi. Come sempre in studio a commentare le avventure dei naufraghi c’erano loro, i tre opinionisti: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Ospite in studio, oltre come sempre ad amici e parenti dei naufraghi, l’ex concorrente Akash Kumar. Ma veniamo aglidella. Come sarà andata ieri sera?i dati dell’auditel riferiti a lunedì 12 aprile. Il programma ha registrato 3.439.000 telespettatori con uno share del 19,9%. Il reality ambientato in Honduras continua quindi ad essere apprezzato dal ...

