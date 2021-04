Io Apro, ecco cosa è successo ieri in piazza San Silvestro con Marsella (Video) (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr – Io Apro, cosa è successo ieri in piazza San Silvestro durante la protesta? Come documentato nel dettaglio dai nostri inviati, il centro di Roma era blindato e le vie di accesso a Montecitorio chiuse per le migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d’Italia alla manifestazione organizzata da Io Apro. Imprenditori, commercianti, ristoratori, proprietari di palestre messi in ginocchio da 14 mesi di restrizioni hanno bissato la protesta andata in scena martedì scorso per contestare le chiusure imposte dal governo. Alcuni media hanno parlato di “infiltrati” di CasaPound. La qual cosa sarebbe già di per sé piuttosto comica, perché chiunque ha il diritto di scendere in piazza per manifestare al fianco di chi vuole. Io ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr – IoinSandurante la protesta? Come documentato nel dettaglio dai nostri inviati, il centro di Roma era blindato e le vie di accesso a Montecitorio chiuse per le migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d’Italia alla manifestazione organizzata da Io. Imprenditori, commercianti, ristoratori, proprietari di palestre messi in ginocchio da 14 mesi di restrizioni hanno bissato la protesta andata in scena martedì scorso per contestare le chiusure imposte dal governo. Alcuni media hanno parlato di “infiltrati” di CasaPound. La qualsarebbe già di per sé piuttosto comica, perché chiunque ha il diritto di scendere inper manifestare al fianco di chi vuole. Io ...

Advertising

Salvo_Cu91 : RT @MarsellaLuca: Non avevamo dubbi ed infatti oggi i giornali di regime ci accusano di essere violenti, di esserci infiltrati e di aver la… - MauroPecchiaITA : RT @CasaPoundItalia: Ieri a Roma. Testa a testa con la #polizia si, ma per riottenere la piazza negata ai cittadini. Un atto di forza assol… - Paolo09755490 : RT @CasaPoundItalia: Ieri a Roma. Testa a testa con la #polizia si, ma per riottenere la piazza negata ai cittadini. Un atto di forza assol… - Andress92573139 : RT @CasaPoundItalia: Ieri a Roma. Testa a testa con la #polizia si, ma per riottenere la piazza negata ai cittadini. Un atto di forza assol… - faquirite : RT @CasaPoundItalia: Ieri a Roma. Testa a testa con la #polizia si, ma per riottenere la piazza negata ai cittadini. Un atto di forza assol… -