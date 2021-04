In lacrime per Gianfranco Ciavattini, il re dei fiori: con lui i giardini diventavano autentiche opere d'arte (Di martedì 13 aprile 2021) ANCONA - La città piange la scomparsa di Gianfranco Ciavattini, 76 anni, fondatore dell'azienda Ciavattini Garden, la cui sede si trova in via Filonzi. Personaggio amato e benvoluto da tutti per i ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 13 aprile 2021) ANCONA - La città piange la scomparsa di, 76 anni, fondatore dell'aziendaGarden, la cui sede si trova in via Filonzi. Personaggio amato e benvoluto da tutti per i ...

Advertising

monicaventurel5 : Stanotte ho sognato che eravamo tutti insieme ad un concerto di Ermal: sembrava vero, mi sono svegliata con le lacr… - infoitinterno : 'Sto andando in panico, andiamo e essere torturati': studentessa in lacrime per il ritorno in classe dopo la Dad - apavo75 : RT @NicoTuscany1: Eravamo nelle mani di incompetenti ciarlatani , che hanno causato danni talmente ingenti , che per uscirne dovremo versa… - dippolitowilma : RT @NicoTuscany1: Eravamo nelle mani di incompetenti ciarlatani , che hanno causato danni talmente ingenti , che per uscirne dovremo versa… - NinoTocci : RT @NicoTuscany1: Eravamo nelle mani di incompetenti ciarlatani , che hanno causato danni talmente ingenti , che per uscirne dovremo versa… -