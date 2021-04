Il rapporto tra Totò e la sua ombra | Dino Valdi la controfigura del principe De Curtis

(Di martedì 13 aprile 2021) Il regista, compositore, sceneggiatore e drammaturgo Stefano Reali, che ha scritto e diretto tanti film per il cinema e per la televisione, è attualmente impegnato nelle riprese della fiction «Storia di una famiglia perbene», ma tra i suoi progetti c’è il Campania Festival la prossima estate, se si uscirà dall’emergenza, con «L’di» di Emilia Costantini, di cui curerà l’adattamento e firmerà la regia. Il regista racconta al Tempo questo suo progetto di raccontareal termine della lunga segregazione per la pandemia «Il teatro è il mio primo assoluto amore da quando ho cominciato a 21 anni nel laboratorio di Proietti. Abbiamo bisogno del teatro: non è un ornamento. Non ho alterato il contenuto del testo di Emilia Costantini che nasceva come intervista impossibile alladi...

