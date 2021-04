Il gigante Zapata schiaccia anche la Fiorentina (Di martedì 13 aprile 2021) Nelle ultime due giornate di campionato il titolo di MVP è diventato una questione tutta bergamasca, con il duopolio colombiano Muriel-Zapata. Dopo la premiazione del suo partner d’attacco al termine della 29ª giornata, nell’ultimo turno è stata la volta di Duván, che ha giganteggiato contro la Fiorentina con una doppietta. A segno per la terza presenza consecutiva in Serie A, al Franchi si è visto il miglior Zapata, con numeri alla stregua dei migliori centravanti europei (IET 98%, IEF 97%). Il centravanti classe 1991 ha agganciato Poul Rasmussen (54 reti) al 4° posto dei migliori marcatori dell’Atalanta in Serie A, davanti a loro Germán Denis, Adriano Bassetto (entrambi a 56) e Cristiano Doni (69). L’attaccante sudamericano, oltre ad essere sbocciato del tutto in zona gol con Gasperini, grazie al tecnico della Dea è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Nelle ultime due giornate di campionato il titolo di MVP è diventato una questione tutta bergamasca, con il duopolio colombiano Muriel-. Dopo la premiazione del suo partner d’attacco al termine della 29ª giornata, nell’ultimo turno è stata la volta di Duván, che haggiato contro lacon una doppietta. A segno per la terza presenza consecutiva in Serie A, al Franchi si è visto il miglior, con numeri alla stregua dei migliori centravanti europei (IET 98%, IEF 97%). Il centravanti classe 1991 ha agganciato Poul Rasmussen (54 reti) al 4° posto dei migliori marcatori dell’Atalanta in Serie A, davanti a loro Germán Denis, Adriano Bassetto (entrambi a 56) e Cristiano Doni (69). L’attaccante sudamericano, oltre ad essere sbocciato del tutto in zona gol con Gasperini, grazie al tecnico della Dea è ...

Ultime Notizie dalla rete : gigante Zapata Fiorentina " Atalanta 2 " 3, LE PAGELLE: ci pensano Zapata e Ilicic Zapata : una forza della natura. In occasione del primo gol si alza in volo e mette un pallone dove ... Ora sono 13 i gol realizzati in campionato per il gigante colombiano. Vlahovic : è l'unico che ...

Atalantamania: altro che vice Lukaku, Muriel dilaga e gli tira la maglia! ... ma u n conto è copiare il Gasp nel tandem di fisico (Zapata/Lukaku) + qualità (Muriel), tutt'altro ... del resto, 5 gol su venti il gigante buono li ha messi dentro dal dischetto, mentre l'ambito ...

