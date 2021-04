Giocatori italiani all’estero: Kean torna al gol, debutto super per Eder (Di martedì 13 aprile 2021) Le prestazioni dei calciatori italiani fuori confine nel weekend. Kean torna al gol con la maglia del PSG, primi sussulti per Eder e Falco torna a graffiare Moise Kean in Ligue 1. L’attaccante azzurro è andato a segno nel successo per 4-1 del Paris Saint-Germain in casa dello Strasburgo. L’ex Juventus non segnava da oltre un mese e grazie alla rete di sabato scorso ha toccato quota 12 centri in campionato in 22 partite disputate. A livello complessivo in stagione, invece, sono ben 18 le realizzazioni del classe 2000, il cui futuro resta ancora incerto. Kean è in prestito dall’Everton, con il PSG che deve ancora decidere se acquisire o meno a titolo definitivo il giocatore, valutato 35-40 milioni dai ‘Toffees’ e tornato nei radar della Juve. Nelle fila ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Le prestazioni dei calciatorifuori confine nel weekend.al gol con la maglia del PSG, primi sussulti pere Falcoa graffiare Moisein Ligue 1. L’attaccante azzurro è andato a segno nel successo per 4-1 del Paris Saint-Germain in casa dello Strasburgo. L’ex Juventus non segnava da oltre un mese e grazie alla rete di sabato scorso ha toccato quota 12 centri in campionato in 22 partite disputate. A livello complessivo in stagione, invece, sono ben 18 le realizzazioni del classe 2000, il cui futuro resta ancora incerto.è in prestito dall’Everton, con il PSG che deve ancora decidere se acquisire o meno a titolo definitivo il giocatore, valutato 35-40 milioni dai ‘Toffees’ eto nei radar della Juve. Nelle fila ...

Advertising

FBiasin : Il n° di italiani in rosa non è determinante, ma aiuta a costruire un gruppo. L’#Inter è piena di italiani (Bar, B… - OiaServicesLtd : RT @betalandclover: Chi sono i migliori giocatori di #poker italiani? Ecco la classifica #topten di #Betaland The Clover dedicata però a qu… - Betaland_it : RT @betalandclover: Chi sono i migliori giocatori di #poker italiani? Ecco la classifica #topten di #Betaland The Clover dedicata però a qu… - D3MONxTv : Non perdono occasione di attaccare la @juventusfc ed io suoi giocatori, fake news imbarazzanti ovunque. #giornalai #italiani - betalandclover : Chi sono i migliori giocatori di #poker italiani? Ecco la classifica #topten di #Betaland The Clover dedicata però… -