Felicissima sera, tutti gli ospiti di Pio e Amedeo: la conduttrice sarà presente (Di martedì 13 aprile 2021) Felicissima sera, chi sono gli ospiti della prima puntata dello show di Pio e Amedeo: sarà presente anche la conduttrice. Venerdì 16 aprile andrà in onda lo show di Pio e Amedeo, ovvero Felicissima sera, in prima serata su Canale 5. Il duo comico, ospite delle prime puntate del serale di Amici di Maria de L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 13 aprile 2021), chi sono glidella prima puntata dello show di Pio eanche la. Venerdì 16 aprile andrà in onda lo show di Pio e, ovvero, in primata su Canale 5. Il duo comico, ospite delle prime puntate delle di Amici di Maria de L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Felicissima sera, Pio e Amedeo su Canale 5: gli ospiti della prima puntata - BISLACCO3 : RT @esaurito91: @fabiofabbretti Perché non invertire i programmi isola con felicissima sera? Perché fanno registrare noi e nob gli spagnoli? - esaurito91 : @fabiofabbretti Perché non invertire i programmi isola con felicissima sera? Perché fanno registrare noi e nob gli spagnoli? - infoitcultura : Pio e Amedeo, nuovo programma Felicissima Sera: “Varietà in grande stile” - PremioTroisi : Attenzione! ??Da venerdì sera @pioeamedeo83 arrivano su #canale5 con il loro nuovo spettacolo #felicissimasera ! ??… -