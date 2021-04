Ecco perché gli operatori non disattiveranno il 2G, per adesso (Di martedì 13 aprile 2021) Ecco perché il vecchio 2G è ancora molto importante e quando l'Italia dovrebbe finalmente spegnerlo in favore di tecnologie più moderne. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 13 aprile 2021)il vecchio 2G è ancora molto importante e quando l'Italia dovrebbe finalmente spegnerlo in favore di tecnologie più moderne. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Svelato il trucco geniale per risparmiare sulla carta igienica come facevano in passato È anche vero che ci facciamo poco caso perché sappiamo che il suo prezzo nei supermercati non è ... Ecco, perciò, svelato il trucco geniale per risparmiare sulla carta igienica come facevano in passato.

Tu da che parte stai, dalla parte di chi ruba le hit o di chi le ha scritte ... immagino, vi avrei perso strada facendo, quella col gancio in mezzo al cielo, ecco che cito pure ... album che ovviamente non stanno uscendo, perché è arrivato il Covid, e il Covid ha bloccato il paese ...

