(Di martedì 13 aprile 2021)- È statata dalladiladi 400 euro che era stata elevata a Giovanni Valerio Ricci, il 58enne affetto da distrofia muscolare trovato in un bar, con ...

Advertising

francobus100 : Disabile multato al bar a Porto Recanati, la prefettura di Macerata archivia la sanzione -

Ultime Notizie dalla rete : Disabile multato

Cronache Maceratesi

APPROFONDIMENTI IL CASOper aver preso un caffè in un bar al riparo...Giovanni Valerio Ricci e Andrea Giampaoliin un bar di Porto Recanati, la prefettura di Macerata archivia il verbale: "non risulta provata l'illiceità della condotta" si legge nell'atto. Questo dopo che è stato sentito il ...PORTO RECANATI - È stata archiviata dalla prefettura di Macerata la sanzione di 400 euro che era stata elevata a Giovanni Valerio Ricci, il 58enne affetto da distrofia muscolare trovato ...Disabile multato in un bar di Porto Recanati, la prefettura di Macerata archivia il verbale: «non risulta provata l’illiceità della condotta» si legge nell’atto. Questo dopo che è stato sentito il mul ...