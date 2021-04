Covid, il caso dell’India. Dall’illusione dell’immunità di gregge ai casi di contagi record che ora riguardano anche i più giovani (Di martedì 13 aprile 2021) L’immunità di gregge era una illusione. Da alcune settimane quel fatidico calo di contagi nel secondo paese al mondo per popolazione aveva fatto tirare un sospiro di sollievo alle autorità sanitarie locali e anche chi quell’andamento a ribasso lo guardava dal di fuori. Ora l’India ha superato quota 170mila morti (quarta per numero di morti dietro a Usa, Brasile e Messico) e ha varcato la soglia dei 13,5 milioni di casi (secondo paese dopo gli Usa). La nuova ondata sta colpendo persone più giovani rispetto a quanto accadeva un anno fa: secondo il governatore di Delhi più del 65 per cento dei nuovi contagiati sono sotto i 45 anni e molti ragazzini finiscono in ospedale. Due le ipotesi per questa nuova devastante fiammata di contagi. Gli esperti condannano l’abbassamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) L’immunità diera una illusione. Da alcune settimane quel fatidico calo dinel secondo paese al mondo per popolazione aveva fatto tirare un sospiro di sollievo alle autorità sanitarie locali echi quell’andamento a ribasso lo guardava dal di fuori. Ora l’India ha superato quota 170mila morti (quarta per numero di morti dietro a Usa, Brasile e Messico) e ha varcato la soglia dei 13,5 milioni di(secondo paese dopo gli Usa). La nuova ondata sta colpendo persone piùrispetto a quanto accadeva un anno fa: secondo il governatore di Delhi più del 65 per cento dei nuoviati sono sotto i 45 anni e molti ragazzini finiscono in ospedale. Due le ipotesi per questa nuova devastante fiammata di. Gli esperti condannano l’abbassamento ...

Advertising

RobertoBurioni : se questo fosse confermato, nel momento in cui si diagnostica un caso di COVID-19 si trattano tutti i familiari con… - Corriere : Ibrahimovic al ristorante in zona rossa: «Indegno come testimonial anti Covid, rimuove... - Corriere : Il «caso Sardegna», dalla zona bianca alla rossa in un mese: pochi vaccini e comportamenti scorretti - las3rman : RT @fattoquotidiano: Covid, il caso dell’India. Dall’illusione dell’immunità di gregge ai casi di contagi record che ora riguardano anche i… - carmelo_lipari : Persona sana: #Covid: Ne puoi morire oppure no #Vaccino: Ne puoi morire oppure no Nel primo caso esiste una cura, nel secondo non c'è cura. -