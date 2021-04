Calcio | critica irrispettosa a Maresca | un turno di stop per Ibrahimovic 2

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio critica

Il Tempo

Parlare con Nicola Berti non è mai una perdita di tempo: è stato un grande centrocampista, dine sa parecchio. E se a questo si aggiunge la sua simpatia, il mix diventa perfetto. Quando parla del tema principale del mondo nerazzurro, riesce a essere divertente e mai banale. Abbonati a G+...Lo svedese paga "per avere, al 15' del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, unairrispettosa al Direttore di gara". Un turno di stop anche per Caicedo (Lazio), Criscito (...Zlatan Ibrahimovic, nessuno sconto dal Giudice Sportivo: un turno di stop per lo svedese per "critica irrispettosa" ...(Adnkronos) - Un turno di stop per altri sette calciatori: Alessandro Tuia (Benevento), Domenico Criscito (Genoa), Cristian Romero (Atalanta), Felipe Caicedo (Lazio), Riccardo Gagliolo (Parma), Hirvin ...