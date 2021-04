Assemblea Capitolina, in corso dibattito su sfiducia Calabrese (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – E’ in corso in questi minuti il dibattito in aula sulle tre mozioni di sfiducia presentate in Assemblea Capitolina ai danni dell’assessore alla Mobilita’ del Comune di Roma, Pietro Calabrese. Alle due mozioni di Pd e Fdi quest’oggi si e’ aggiunta una terza mozione a firma Politi-Bordoni (Lega). Al dibattito, in collegamento da remoto, e’ presente lo stesso assessore, oltre alla sindaca Virginia Raggi. Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – E’ inin questi minuti ilin aula sulle tre mozioni dipresentate inai danni dell’assessore alla Mobilita’ del Comune di Roma, Pietro. Alle due mozioni di Pd e Fdi quest’oggi si e’ aggiunta una terza mozione a firma Politi-Bordoni (Lega). Al, in collegamento da remoto, e’ presente lo stesso assessore, oltre alla sindaca Virginia Raggi.

Ultime Notizie dalla rete : Assemblea Capitolina Sport: 'Semplificare procedure per realizzazione nuovi spazi negli impianti' "Dopo l'approvazione della delibera di Assemblea Capitolina, che consentiva tra l'altro la realizzazione di altri spazi all'interno degli impianti sportivi per far fronte alla necessità di rispettare il distanziamento sociale, ritenevamo ...

Ex cinema Palazzo, Campidoglio chiede manifestazione a cederlo ... le fasi successive saranno: la proposta di deliberazione della dichiarazione dell'interesse pubblico connessa al provvedimento di acquisto dell'immobile da sottoporre all'Assemblea Capitolina e, ...

Ex Cinema Palazzo: Campidoglio chiede manifestazione cederlo Raggi:"Vogliamo che il quartiere di San Lorenzo mantenga uno dei presidi culturali più importanti di questi anni" ...

