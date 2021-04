Amici: amore al capolinea per Aka7even e Martina? l’ultimo gesto non lascia dubbi – VIDEO (Di martedì 13 aprile 2021) Martina Miliddi e Aka7even si sono lasciati? ai fan di Amici non è sfuggito un dettaglio clamoroso, vediamo insieme di cosa si tratta Amici: Martina e Aka7even amore finito?Nella scuola di Amici oltre alla nascita di talenti abbiamo assistito anche alla nascita di alcuni amori tra gli alunni. I ragazzi passando la maggior del tempo insieme, creano rapporti importanti e molte volte capita che ballerini e cantanti si innamorino tra loro. Nel particolare ci stiamo riferendo alla coppia più discussa di questa edizione, cioè quella composta da Aka7even e Martina Miliddi. Come orami è risaputo, i due continuano ad avere tira e molla da quando si sono ufficialmente fidanzati. In diverse ... Leggi su formatonews (Di martedì 13 aprile 2021)Miliddi esi sonoti? ai fan dinon è sfuggito un dettaglio clamoroso, vediamo insieme di cosa si trattafinito?Nella scuola dioltre alla nascita di talenti abbiamo assistito anche alla nascita di alcuni amori tra gli alunni. I ragazzi passando la maggior del tempo insieme, creano rapporti importanti e molte volte capita che ballerini e cantanti si innamorino tra loro. Nel particolare ci stiamo riferendo alla coppia più discussa di questa edizione, cioè quella composta daMiliddi. Come orami è risaputo, i due continuano ad avere tira e molla da quando si sono ufficialmente fidanzati. In diverse ...

