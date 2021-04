Vela | Europei Finn | Zsombor Berecz in testa dopo la prima giornata Lontano Matteo Iovenitti

(Di lunedì 12 aprile 2021) Si è appena conclusa ladeglidiper quanto concerne la categoriadi scena nelle acque di Vilamoura in Portogallo. Al termine delle due regate odierne inl’unghereseche ha ottenuto un 4° e un 5° posto che gli consentono di conquistare la vetta provvisoria della manifestazione continentale con 9 punti. Alle sue spalle il canadese Tom Ramshaw con 11 punti, frutto del 9° posto nellae del 2° nella seconda regata. Ovviamente il nordamericano non concorre per la classifica finale degli. Tornando alla competizione continentale in seconda piazza il britannico Henry Wetherell (17 punti) capace di vincere laregata ma che si è dovuto ...

Si è appena conclusa la prima giornata degli Europei di vela per quanto concerne la categoria Finn di scena nelle acque di Vilamoura in Portogallo. Al termine delle due regate odierne in testa l'unghe ...