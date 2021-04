Una speciale sedia per una bimba monrealese, la dona il Comune grazie al 5 x Mille (Di lunedì 12 aprile 2021) donata una sedia speciale ad bambina della scuola Francesca Morvillo grazie alla donazione del 5 per Mille al Comune di Monreale, in quanto ente che svolge attività socialmente rilevanti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono ha potuto acquistare una sedia speciale per disabile, da assegnare per finalità sociali. L’ausilio stamane è stato consegnato alla bimba dall’assessore alla solidarietà sociale Sandro Russo, alla presenza dell’assessore alla pubblica istruzione Rosanna Giannetto, della preside dell’Istituto Francesca Giammona e dei genitori dell’alunna che grazie a questa sedia speciale potrà frequentare le lezioni. “Siamo felici – ... Leggi su monrealelive (Di lunedì 12 aprile 2021)ta unaad bambina della scuola Francesca Morvilloallazione del 5 peraldi Monreale, in quanto ente che svolge attività socialmente rilevanti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono ha potuto acquistare unaper disabile, da assegnare per finalità sociali. L’ausilio stamane è stato consegnato alladall’assessore alla solidarietà sociale Sandro Russo, alla presenza dell’assessore alla pubblica istruzione Rosanna Giannetto, della preside dell’Istituto Francesca Giammona e dei genitori dell’alunna chea questapotrà frequentare le lezioni. “Siamo felici – ...

