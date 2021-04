Sport e Salute | Cozzoli | ‘collaborazione con enti locali per vincere sfida nostri giorni’

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – “Locome strumento perlache stiamo vivendo. E il gioco di squadra con gliper riuscirci”. Vito, presidente diS.p.A., ha partecipato stamattina con il sottosegretario alloValna Vezzali, il vicepresidente vicario dell’Anci Roberto Pella e il presidente del Coni Giovanni Malagò alla cerimonia Aces Europe per il Galà Citta delloorganizzato al Salone d’Onore di Palazzo H. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

FratellidItalia : ?? Lo #sport è sinonimo di #salute: le #palestre chiuse rappresentano l'ennesimo controsenso che al più presto va ri… - ilPostSport : Tutti vorrebbero più partite, ma calendari sempre più fitti possono mettere a rischio la salute dei giocatori e la… - bizcommunityit : Coni a Sport e Salute 'Cio aspetta legge non polemiche'++ #CIO - Alessandro_Amad : RT @CpiMaci: Da una classe politica impegnata a combattere il “machismo tossico”, che sembra fare dell’indebolimento fisico e morale dei ci… - faquirite : RT @CpiMaci: Da una classe politica impegnata a combattere il “machismo tossico”, che sembra fare dell’indebolimento fisico e morale dei ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Salute

TiroLiberoWeb

... i cittadini "estremamente vulnerabili", individuati dal Ministero dellacon le "... Grana Padano Arena di Mantova, Palazzetto dellodi Castel Goffredo, Palestra Caglio di Castiglione delle ...Politica OpinioniEconomia e Lavoro Esteri Eventi Lifestyle Magazine Smat Migliori Bonus Benvenuto Scommesse ... Tribunale condanna Ministero dellaGiulia Zanotti - Marzo 23, 2021 Palazzo di ...Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - “Lo sport come strumento per vincere la sfida che stiamo vivendo. E il gioco di squadra con gli enti locali per riuscirci”. Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute S.p ...Firmato protocollo d’intesa denominato “city partner” tra il Sindaco e il presidente della Federazione italiana ...