Sit-in «IoApro», 500 a piazza San Silvestro, lancio di bombe carta e un fermato. Urla: «Dignità» (Di lunedì 12 aprile 2021) «Non siamo partite Iva, siamo persone, siamo famiglie - dice un ristoratore arrivato da Napoli - non siamo delinquenti, ma persone che lavoravano 14 ore al giorno»

MediasetTgcom24 : Roma, la Questura non autorizza il sit-in 'IoApro' a Montecitorio | Ma gli organizzatori: 'Andremo comunque'… - Agenzia_Ansa : Blindati e idranti schierati in varie strade, transenne e chiusure di strade attorno a Montecitorio. Centro storico… - MinutemanItaly : RT @Agenzia_Ansa: Blindati e idranti schierati in varie strade, transenne e chiusure di strade attorno a Montecitorio. Centro storico di Ro… - SZadera : Al sit in #IoApro lanciate bombe carta. Che attività hanno quelli che le hanno lanciate? Aziende di fuochi pirotecnici? #12aprile - Massimi47715989 : Sit-in IoApro a Roma: piazza blindata, manifestanti urlano 'libertà' - Cronaca - ANSA -