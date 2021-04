Salvatore Aranzulla rivela un fisico da bodybuilder: “Sono finito in ospedale, poi..”. Ecco la dieta e gli allenamenti che segue (Di lunedì 12 aprile 2021) Lo abbiamo conosciuto come l’esperto di tecnologia per eccellenza, il sito che porta il suo nome è una delle poche certezze della vita. Stando agli stereotipi a cui siamo abituati, è facile aspettarsi dunque che Salvatore Aranzulla, 31 anni, sia il perfetto nerd, tutto casa e computer. E invece no, dimenticate quest’immagine: da qualche anno Salvatore ha scelto di dedicarsi (anche) a dieta e sport, non senza qualche difficoltà iniziale dovuta alla scoperta di una malattia autoimmune: la colite ulcerosa. A raccontarlo è stato lui stesso alla Gazzetta dello Sport, dicendo: “Appena mi Sono trasferito a Milano dalla Sicilia, nel 2008, non sapevo cucinare, mangiavo sempre da asporto e così misi peso. Cominciai ad allenarmi ma dovetti interrompere a causa della colite ulcerosa. Poi ho ripreso ma ero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Lo abbiamo conosciuto come l’esperto di tecnologia per eccellenza, il sito che porta il suo nome è una delle poche certezze della vita. Stando agli stereotipi a cui siamo abituati, è facile aspettarsi dunque che, 31 anni, sia il perfetto nerd, tutto casa e computer. E invece no, dimenticate quest’immagine: da qualche annoha scelto di dedicarsi (anche) ae sport, non senza qualche difficoltà iniziale dovuta alla scoperta di una malattia autoimmune: la colite ulcerosa. A raccontarlo è stato lui stesso alla Gazzetta dello Sport, dicendo: “Appena mitrasferito a Milano dalla Sicilia, nel 2008, non sapevo cucinare, mangiavo sempre da asporto e così misi peso. Cominciai ad allenarmi ma dovetti interrompere a causa della colite ulcerosa. Poi ho ripreso ma ero ...

