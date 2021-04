Rosa Di Grazia farà la Velina di Striscia la Notizia? “Per me è pur sempre danza” (Di lunedì 12 aprile 2021) Rosa Di Grazia e il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi Senza ombra di dubbio Rosa Di Grazia è stata l’allieva di ballo più criticata della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo la sua eliminazione dal talent show Mediaset, la giovane ha rilasciato una lunga intervista al noto magazine Tv Sorrisi e Canzoni. In quell’occasione la ragazza ha confessato che non esclude la possibilità di intraprendere la carriera da Velina di Striscia la Notizia. Ovviamente, Rosa ha svelato anche il suo sogno nel cassetto. L’ex allieva di Amici 20 pronta a fare la Velina La sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi è stata piena di critiche, soprattutto dalla professoressa Alessandra Celentano. Nel Serale, però, anche gran parte del ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 12 aprile 2021)Die il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi Senza ombra di dubbioDiè stata l’allieva di ballo più criticata della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo la sua eliminazione dal talent show Mediaset, la giovane ha rilasciato una lunga intervista al noto magazine Tv Sorrisi e Canzoni. In quell’occasione la ragazza ha confessato che non esclude la possibilità di intraprendere la carriera dadila. Ovviamente,ha svelato anche il suo sogno nel cassetto. L’ex allieva di Amici 20 pronta a fare laLa sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi è stata piena di critiche, soprattutto dalla professoressa Alessandra Celentano. Nel Serale, però, anche gran parte del ...

