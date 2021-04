Roma. Alcuni manifestanti di “IoApro” ricevuti dal Governo Draghi: le novità (Di lunedì 12 aprile 2021) Un anno dopo dall’inizio della pandemia la speranza sta svanendo sempre di più. In un clima di totale disillusione e sfiducia perché è cambiato ben poco. A Giuseppe Conte è subentrato il premier Draghi, al termine lockdown si “preferisce” zona rossa, ma agli italiani si continua a chiedere di fare ancora sforzi perché il virus corre, i contagi sono tanti e il numero dei morti al giorno fa paura. Peccato, però, che il Coronavirus – che in questi mesi non ha mai fatto distinzioni, rendendoci tutti uguali di fronte al dramma – sta continuando a fare tante vittime. Non sono morti (purtroppo) solo quelli che non sono riusciti a vincere contro questa malattia subdola e terribile. Stanno morendo anche tante piccole (e grandi) attività, tante persone che non riescono ad andare avanti. Loro respirano, sono vive, ma spente nell’animo. Ferite da quelle tante promesse che, ancora, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) Un anno dopo dall’inizio della pandemia la speranza sta svanendo sempre di più. In un clima di totale disillusione e sfiducia perché è cambiato ben poco. A Giuseppe Conte è subentrato il premier, al termine lockdown si “preferisce” zona rossa, ma agli italiani si continua a chiedere di fare ancora sforzi perché il virus corre, i contagi sono tanti e il numero dei morti al giorno fa paura. Peccato, però, che il Coronavirus – che in questi mesi non ha mai fatto distinzioni, rendendoci tutti uguali di fronte al dramma – sta continuando a fare tante vittime. Non sono morti (purtroppo) solo quelli che non sono riusciti a vincere contro questa malattia subdola e terribile. Stanno morendo anche tante piccole (e grandi) attività, tante persone che non riescono ad andare avanti. Loro respirano, sono vive, ma spente nell’animo. Ferite da quelle tante promesse che, ancora, ...

