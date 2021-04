Advertising

sportface2016 : #Robben torna a giocare in #Olanda, #Muller scherza: 'Al #Bayern servirebbe un jolly per il #Psg...' - ItaSportPress : Robben torna in campo col Groningen dopo sei mesi e Muller lo 'invita' a Parigi per la Champions... -… -

Ultime Notizie dalla rete : Robben torna

Goal.com

Tra i vari commenti, però, ne spicca uno molto particolare che arriva 'da un certo' Thomas Muller …in campo e Muller… 'Sono felice di essere tornato a giocare. Grazie a ...Si presenta come più legato a personaggi comeFord ed Eric Johnson che a SRV e Hendrix e porta senza paura tutto questo in un nuovo territorio. Anche quandoa uno stile più interiore in ...Robben torna in campo e Muller… Robben Instagram “Sono felice di essere tornato a giocare. Grazie a tutti per il supporto”, ha scritto Robben su Instagram dopo la gara. Nei ...Arjen Robben ci ha messo ben sei mesi per ritornare in campo dopo l'ultima gara con il Groningen, in Eredivisie. Tornato a sorpresa a giocar edopo il ritiro per vestire la maglia del suo vecchio club, ...