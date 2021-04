Riapertura spiagge | prime ipotesi Ma è scontro sulle isole Covid free

(Di lunedì 12 aprile 2021)riaperture , tema bollente di questi giorni, si fa largo il nodo turismo , con i riflettori già puntati. E non è tanto la possibile data per il via libera a far discutere, quanto ...

... almeno per le, con protocolli rafforzati all'inizio''. Lo dice in un'intervista a La ... "Se nei prossimi giorni si fa un piano didi alcune attività, credo sia la strada corretta ".La settimana giusta per completare la, secondo il leghista, è il 2 giugno. "Tutta Italia ... almeno per le, con protocolli rafforzati all'inizio'. Per Garavaglia comunque la cosa più ...Vogliamo chiedere con decisione una data certa per le riaperture e sostegni economici veri ... Abbiamo assistito a folle oceaniche sulle spiagge e nei supermercati, senza controlli e non capiamo ...SOTTOMARINA. In attesa del via libera del Governo alle riaperture estive, i campeggi del Veneziano e in particolare di Sottomarina ed Isola Verde sono pronti ad affrontare la nuova stagione balneare.