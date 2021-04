Petrolio: Wti in calo a 59,1 dollari (Di lunedì 12 aprile 2021) Il prezzo del Petrolio è in calo all'avvio della settimana. Il Wti con consegna a maggio perde lo 0,35% portandosi a 59,11 dollari al barile, mentre il Brent con consegna a giugno arretra dello 0,37% ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Il prezzo delè inall'avvio della settimana. Il Wti con consegna a maggio perde lo 0,35% portandosi a 59,11al barile, mentre il Brent con consegna a giugno arretra dello 0,37% ...

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio Wti Petrolio: Wti in calo a 59,1 dollari Il prezzo del petrolio è in calo all'avvio della settimana. Il Wti con consegna a maggio perde lo 0,35% portandosi a 59,11 dollari al barile, mentre il Brent con consegna a giugno arretra dello 0,37% a 62,72 ...

