Palermo | il viaggio infinito di Marong | “Santana mi ha aiutato Mi piacerebbe rimanere qua fino alla fine”

(Di martedì 13 aprile 2021) "Buba"è una delle note più liete degli ultimi giorni rosanero.Serie C-Girone C,-Foggia: ecco chi arbitrerà il match del “Renzo Barbera”Difensore gambiano, che ha attraversato l'intera Africa per coronare il suo sogno di raggiungere l'Europa e crearsi un futuro migliore. Dopo mille difficoltà e tanti sacrifici per lui è finalmente arrivato un premio, nel match di sabato contro la Vibonese, il tecnico Giacomo Filippi gli ha regalato una maglia da titolare e lui ha rispostogrande.Nella giornata odierna ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Tgr Sicilia in cui ha dimostrato la propria genuinità.Non avrei mai pensato di giocare al Barbera, ma questa è la vita, tutto può succedere. Il capitano Mariomi dice sempre che sono bravo e mi aiuta. Il mio sogno? Stare qui a ...

Ha debuttato in Palermo-Vibonese. Da due anni si allenava con i rosanero, da molto più tempo inseguiva il suo sogno. Nato nel 2000 in Gambia, ha attraversato 5 paesi e il Mediterraneo, lavorando mesi in Libia per pagare il viaggio della speranza nel 2016, con il quale è arrivato in Sicilia. Dopo un periodo alla Parmonval, si è unito al nuovo Palermo.