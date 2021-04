Palermo | confermato stato di agitazione lavoratori Amat | ‘presto sarà sciopero’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 12 aprile 2021), 12 apr. (Adnkronos) – “Prendiamo atto dell’impegno assunto dall’azienda per il pagamento delle retribuzioni deientro la settimana, ma resta lodiche potrebbe presto portare allo sciopero, perché ciò che ci allarma sono le sorti della tenuta economico-finanziaria di, che restano incerte”. Così i sindacati di, Franco Mineo per la Filt Cgil, Salvatore Girgenti per la Fit Cisl, Franco Trupia per Uil Trasporti, Corrado di Maria per Ugl Trasporti, Filippo di Maio per Faisa Cisal, Carlo Cataldi per Cobas Trasporti e Giuseppe Taormina per Orsa Trasporti, confermano lodidei dipendenti dell’azienda trasporti didopo la riunione che si è svolta oggi con la dirigenza ...