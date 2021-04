Ombre | spritz e cichéti | Tàscaro porta la tradizione veneta all' Isola

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ombre spritz

IL GIORNO

La carta dei vini è una selezione di vignaioli veneti ma per chi vuole entrare davvero nel mood Tàscaro, le cosiddette "", piccoli bicchieri di vino sfuso, e glirigorosamente con bianco ...? da quando aspettavamo anche la nostra resurrezione dalledi una solitudine che comincia a ...capacità di intuire anche quello che non diciamo ? mi ridà gli auguri ? ci ripromettiamo uno...La carta dei vini è una selezione di vignaioli veneti ma per chi vuole entrare davvero nel mood Tàscaro, le cosiddette “ombre”, piccoli bicchieri di vino sfuso, e gli spritz rigorosamente con bianco ...La carta dei vini è una selezione di vignaioli veneti ma per chi vuole entrare davvero nel mood Tàscaro, le cosiddette “ombre”, piccoli bicchieri di vino sfuso, e gli spritz rigorosamente con bianco ...