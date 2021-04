MotoGP | Paolo Ciabatti | “Zarco è stata una scommessa vinta Può lottare per il titolo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 aprile 2021)spende parole di elogio per Johann, leader della graduatoria della2021 dopo i due podi ottenuti al Losail International Circuit. Il direttore sportivo della Ducati è convinto che il transalpino possa contendersi ilcome l’australiano Jack Miller ed il nostro Francesco Bagnaia, i due volti ufficiali della compagine di Borgo Panigale. Il dirigente italiano ha dichiarato in merito ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Siamo contenti perché Johann è stato unada Ducati. Quando abbiamo puntato su di lui nessuno lo teneva in considerazione. Credo che sarà protagonista durante tutto il campionato”.ha spiegato nel suo intervento il lavoro svolto conper tenerlo nella classe ...