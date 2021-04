Milan, nuova idea per l’attacco: la suggestione di Pioli (Di lunedì 12 aprile 2021) Milan, domenica contro il Genoa possibile suggestione per l’attacco: ecco l’ipotesi nella mente di Stefano Pioli Il Milan domenica prossima a San Siro ospiterà il Genoa per la trentunesima giornata di campionato, una sfida delicata per i rossoneri che dovranno fare a meno dello squalificato Ibrahimovic e contro i Liguri potrebbero presentare una sorpresa in attacco. Secondo le informazioni provenienti da Milanello tra le idee di Stefano Pioli ci sarebbe una staffetta tra Mario Mandzukic, recuperato dall’infortunio ma non ancora al top della forma, e Rafael Leao. Il più quotato a partire titolare sembra al momento essere il portoghese ma non è da escludere un subentro a partita in corso del centravanti croato ex Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021), domenica contro il Genoa possibileper: ecco l’ipotesi nella mente di StefanoIldomenica prossima a San Siro ospiterà il Genoa per la trentunesima giornata di campionato, una sfida delicata per i rossoneri che dovranno fare a meno dello squalificato Ibrahimovic e contro i Liguri potrebbero presentare una sorpresa in attacco. Secondo le informazioni provenienti daello tra le idee di Stefanoci sarebbe una staffetta tra Mario Mandzukic, recuperato dall’infortunio ma non ancora al top della forma, e Rafael Leao. Il più quotato a partire titolare sembra al momento essere il portoghese ma non è da escludere un subentro a partita in corso del centravanti croato ex Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

